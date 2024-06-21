مطالب بشركة حصرية لبيع وشراء وتصدير الذهب

كتبت: هالةحمزة

طالب مساعد محافظ بنك السودان المركزي السابق، عبد الله الحسن الشايقي، الحكومة وبنك السودان المركزي، بإنشاء شركة مُساهمة عامة بمشاركة من يرغب من المصارف، وشركات القطاع العام والخاص لبيع وشراء الذهب بالدولار بسعر البورصة العالمية وتتولى حصرية تصديره للخارج.

وأشار لأهمية الشركة في تحقيق الاستقرار في سعر صرف الجنيه ومحاربة المُضاربات وكبح جماح التضخم وتوفير موارد حقيقية داخلية وخارجية للصرف وزيادة الادخار.

واقترح أن تقوم الشركة بإصدار شهادات استثمارية بالدولار الأمريكي، قيمة الشهادة (500) دولار أمريكي باكتتاب سنوي ونصف سنوي وربع سنوي تصفى أو تجدد وتدفع الأرباح بالدولار، وأن تسمى الشهادات التي تصدرها الشركة بـ(شهادة تبر) بمبلغ (500) دولار تحدد قيمة وعدد الشهادات بواسطة بنك السودان المركزي، وأن تكون الشهادات مغطاة ومضمونة بكمية من الذهب المشترى بالدولار الأمريكي بواسطة الشركة، وأن يتم تداولها بين الجمهور وبالسعر الموازي.

وقال إنّ الشركة تسهم في توحيد سعر الصرف وزيادة وتدفق الموارد بالنقد الأجنبي، ما يقلل الفجوة بين السعرين الموازي والرسمي.