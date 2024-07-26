البنك المركزي يطلق محفظة مليارية لاستيراد السلع الضرورية

كتبت: هالةحمزة

أطلق بنك السودان المركزي، محفظة تمويلية مشتركة بريادة بنك الخرطوم، وبموارد بالنقد الأجنبي بقيمة مليار دولار أمريكي تحت الإشراف والرقابة المباشرة من البنك المركزي.

وتهدف المحفظة وفقاً لبيان صادر أمس عن البنك المركزي لضمان الكفاءة في تخصيص النقد الأجنبي.

وأشار البنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي للمستوردين بتكامل وتنسيق كامل للأدوار بين كافة الجهات ذات الصلة وفق آليات تتّسم بالشفافية، وبالتنسيق مع المحفظة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية لزيادة موارد النقد الأجنبي لمقابلة استيراد السلع الأخرى والحصول على قروض سلعية للحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وأعلن عن منشور مرتقب للمصارف العاملة يوضح آلية عمل المحفظة وبعض التعديلات في ضوابط الاستيراد.

وجدّد، التزامه الراسخ بتنفيذ دوره الحيوي في إدارة السياسة النقدية والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد.