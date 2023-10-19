طوفان الأقصى.. 3500 شهيد في غزة وخروج 3 مستشفيات عن الخدمة كليا

واصل الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ13 من حربه على غزة قصف المناطق السكنية مما أسفر عن استشهاد العشرات، وقد خلف القصف المتواصل على غزة حتى الآن نحو 3500 شهيد وأكثر من 12 ألف جريح، أغلبيتهم أطفال ونساء، وبلغ عدد الشهداء في آخر 24 ساعة 678 شهيدا.

يأتي ذلك بينما يتدهور الوضع الصحي في القطاع، حيث أعلنت الصحة الفلسطينية عن خروج 3 مستشفيات عن الخدمة كليا، وتضرر 25 جزئيا في قطاع غزة، فيما دقّت أكثر من منشأة صحية ناقوس الخطر داعية إلى التحرك.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للتحرك بريا في قطاع غزة، وذلك بعد أن غادر الرئيس الأميركي تل أبيب في ختام زيارة جدد فيها دعم بلاده لإسرائيل.

وفي سياق متصل، كشف مصدر قيادي في حركة حماس للجزيرة عن أن خطة الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي تشمل تهجير نصف سكان غزة إلى مصر.