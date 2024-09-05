الصين تتعهد بزيادة دعمها لأفريقيا بتمويل يبلغ 51 مليار دولار وتتعهد بخلق مليون فرصة عمل

بكين: متابعات

تعهّد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الخميس، بزيادة دعم الصين للقارة الأفريقية بتمويل يبلغ نحو 51 مليار دولار، ودعم المزيد من مبادرات البنية الأساسية، وتعهّد بخلق ما لا يقل عن مليون فرصة عمل، وفي كلمةٍ له، خلال قمة “منتدى التعاون الصيني الأفريقي” في بكين، قال شي إن “ثاني أكبر اقتصاد في العالم سينفذ 30 مشروعاً للبنية التحتية الأساسية في أنحاء القارة الغنية بالموارد، وسيقدم مساعدات مالية بقيمة 50.7 مليار دولار” (360 مليار يوان صيني)، وأضاف أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع أفريقيا في مجالات الصناعة والزراعة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار، إلى جانب فتح شبكة بين الصين وأفريقيا تتضمّن روابط برية وبحرية وتطويراً منسّقاً، وطلب من الشركات الصينية العودة إلى القارة السمراء.

وشدّد بينغ بحسب رويترز على أن بلاده على استعداد للمساعدة في تطوير منطقة التجارة الحرة بالقارة الأفريقية وتعزيز التعاون اللوجستي والمالي بما يعود بالنفع على التنمية عبر مختلف المناطق في أفريقيا، مضيفاً أن تعهّد التمويل يتضمّن 210 مليارات يوان (نحو 30 مليار دولار) سيتم صرفها من خلال خطوط الائتمان، واستثمارات جديدة بقيمة 70 مليار يوان على الأقل (قرابة 10 مليارات دولار) ستنفّذها شركات صينية مع توفير مبالغ أصغر في صورة مساعدات عسكرية ومشروعات أخرى. وإذ وافقت الصين، في العام الماضي، على تقديم قروض بقيمة 4.61 مليار دولار لأفريقيا في أول زيادة سنوية منذ العام 2016، يُتوقّع أن تحدّد القمة الحالية.