تقارير إثيوبية: واشنطن ترفض اعتماد أوراق السفير الإثيوبي الجديد لديها

أديس أبابا: السوداني

كشفت تقارير صحفية إثيوبية، أن السفير الإثيوبي لينشو باتي، الذي تم تعيينه مؤخراً سفيراً لإثيوبيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، قد رُفض اعتماده من قبل الحكومة الأمريكية.

يأتي هذا القرار بعد أسابيع فقط من استدعاء السفير لينشو من منصبه السابق في المملكة العربية السعودية واختياره لتمثيل إثيوبيا في واشنطن.

وأشار مراقبون إلى أن السبب وراء هذا القرار مرتبط بقضايا قانونية سابقة واجهها السفير لينشو أثناء إقامته في الولايات المتحدة قبل سنوات، اثناء تدريسه بإحدى الجامعات الأمريكية.

وقالت المصادر: “أبلغ الأمريكيون الحكومة الإثيوبية أنهم لا يرغبون في أن يخدم السفير في بلادهم بسبب هذه القضايا القانونية السابقة”.