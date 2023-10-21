البرهان يحيل اللواء علوي إلى المعاش إثر اعلان انضمامه لقوات الدعم السريع المتمردة

بورتسودان: السوداني

أصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان؛ قراراً قضى بإحالة اللواء تقني، محمد علوي كوكو، للتقاعد بالمعاش.

كما أصدر البرهان قرارا بإعفائه من منصب رئيس اللجنة الإشرافية المشتركة لمنطقة أبيي- جانب السودان. يسري القراران إعتبارا من العشرين من إكتوبر الجاري – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

يذكر أن اللواء تقني، محمد علوي كوكو، الذي تمت احالته للمعاش، قد ظهر يوم أمس الأول، في مقطع فيديو بثه إعلام قوات الدعم السريع المتمردة، وهو يعلن انضمامه للدعم السريع ووقوفه مع محمد حمدان حميدتي في حربه ضد الجيش السوداني.