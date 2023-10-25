الجيش: استئناف التفاوض لا يعني توقُّف معركة الكرامة الوطنية (فالقضاء على المتمردين ودحرهم هو هدف الشعب السوداني)

الخرطوم: السوداني

أعلن الجيش السوداني، إنّ قبوله الدعوة بالذهاب إلى جدة لاستكمال ما تمّ الاتفاق عليه من قبل، أتى استجابةً لدعوة من دولتي الوساطة بمنبر جدة (المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية) باستئناف العملية التفاوضية مع مليشيا الدعم السريع المتمردة، وإيماناً من القوات المسلحة السودانية بأن التفاوض من الوسائل التي ربما تنهي الحرب.

وقال الجيش في بيان له: “قبلنا الدعوة بالذهاب إلى جدة لاستكمال ما تمّ الاتفاق عليه من قبل، وهو تنفيذ إعلان جدة كاملاً، لتسهيل العمل الإنساني وعودة مواطنينا والحياة الطبيعية إلى المدن التي عاث فيها المتمردون نهباً وحرقاً وقصفاً عشوائياً واغتصاباَ، آملين أن تلتزم مليشيا التمرد هذه المرة بما تمّ الاتفاق عليه سابقاً، استئناف التفاوض لا يعني توقُّف معركة الكرامة الوطنية، فالقضاء على المتمردين ودحرهم هو هدف الشعب السوداني والقوات المسلحة السودانية، وهي ملتزمة بهذا الهدف لوضع البلاد في مسارها الصحيح”.