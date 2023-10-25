رئيس حزب الأمة: الهجوم المتوالي لمرتزقة من تشاد على نيالا يَرقَى إلى إعلان تشاد الحرب على السودان

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قال رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي، إنّ احتلال نيالا أصبح بديل الدعم السريع للمساومة بعد فشل الاستيلاء على الخرطوم، مُضيفاً أنّ الهجوم المتوالي حتى اليوم على نيالا بأعداد كبيرة من المقاتلين المرتزقة من تشاد والجنينة والإمداد المتواصل للأسلحة والعتاد من أم جرس، يَرقَى إلى إعلان تشاد الحرب على السودان.

وشدَّد مبارك في تغريدة له على منصة أكس: “ينبغي على حكومة السودان تقديم شكوى لمجلس الأمن حول إمدادات الأسلحة والعدوان التشادي، وردع العدوان التشادي على السودان. إنّ السودان لديه الحق في ردّ العدوان على أراضيه”.