المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: محادثات جدة لن تتناول القضايا السياسية الأوسع.. يجب أن يكون المدنيون في السودان هم من يحددون مسار بلادهم

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قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، ان محادثات وقف إطلاق النار المستأنفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة السعودية، لا تزال تتضمن مجموعة ضيقة من الأهداف – لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وإقرار وقف إطلاق النار وغير ذلك من تدابير بناء الثقة، والبناء نحو وقف دائم للأعمال العدائية، ولن تتناول المحادثات القضايا السياسية الأوسع.

وأضاف ميلر في بيان للخارجية: “يجب أن يكون المدنيون في السودان هم من يحددون مسار السودان للمضي قدماً ويلعبون الدور الرائد في تحديد عملية معالجة القضايا السياسية واستعادة التحول الديمقراطي في السودان”.

وأوضح انه لا يوجد حل عسكري مقبول لهذا الصراع، ودعا الجيش والدعم السريع إلى التعامل مع المحادثات بشكل بناء، مع ضرورة إنقاذ الأرواح، والحد من القتال، وخلق طريق للخروج عن طريق التفاوض من الصراع.

ومضى في القول: “،تواصل الولايات المتحدة دعوة جميع الجهات الخارجية إلى تجنب تأجيج الصراع. لقد حان الوقت لوقف العنف الذي لا معنى له، واستئناف الحكم المدني، والسماح لشعب السودان بتحقيق مطالبه بالحرية والسلام والعدالة”.

وقدم ميلر الشكر للمملكة العربية السعودية على استضافتها المحادثات، كما بالإيقاد، التي تشارك نيابة عن الاتحاد الأفريقي، كميسر مشارك.