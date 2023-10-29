مناوي حاكم دارفور: نرحب بموقف الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد الذي يدعو بإسراع وقف إطلاق النار الدائم والبدء الفوري في الحوار الوطني السوداني الذي لا يستثني أحداً ولا يهيمن عليه أحدٌ، ويختتم أعماله داخل السودان وليس في منابر خارجية