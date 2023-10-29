مناوي حاكم دارفور: نرحب بموقف الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد الذي يدعو بإسراع وقف إطلاق النار الدائم والبدء الفوري في الحوار الوطني السوداني الذي لا يستثني أحداً ولا يهيمن عليه أحدٌ، ويختتم أعماله داخل السودان وليس في منابر خارجية أخبار السودان By alsudani On 29 أكتوبر, 2023 1:40 م - شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)