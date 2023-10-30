مبارك الفاضل: لماذا يصمت البرهان على دور دولة تشاد في تغذية الحرب على السودان؟!!

متابعات: السوداني

أكًّـد رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل المهدي، أنّ دولة تشاد تُغَذِّي الحرب على السودان بالرجال والسلاح، وإمداد متواصل بالأسلحة المتطورة وآلاف المرتزقة.

وقال مبارك في تغريدات على حسابه في منصة اكس: “هذا يعني أنّ تشاد تُنفِّذ مُخطّطاً للتخلص من عرب الشتات وتوطينهم في السودان بدلاً من السودانيين. لماذا يصمت البرهان ولماذا لم تُرفع شكوى لمجلس الأمن؟ إذا لم يتصدَ الجيش ويوقف الإمداد بالمرتزقة والسلاح من أم جرس فلن يستطيع كسب الحرب وتصبح الحرب كالساقية تقتل ألفاً فيأتي ألفٌ آخر”.

وأوضح مبارك أن تأخير إنزال المتطوعين اخّر حسم معركة الخرطوم، وأن العدو دفع بآلاف المرتزقة لشد الأطراف.

وأضاف مبارك: “تأكد لنا أن نيالا في قبضة الجيش. بعد أن نفّذ اللواء جودات انسحاباً تكتيكياً من قيادة الفرقة؛ فأفشل حصار الدعامة لقواته. وقف عبد الرحيم دقلو مزهواً بالنصر يلقي خطابه فما هي إلا لحظات واغارت عليهم السوخوي فتشتت الجنجويد واحتموا ببعض أحياء المدينة ونهبوها كما نهبوا الخرطوم وسقط منهم أكثر من 700 قتيل ونُقل عبد الرحيم دقلو جريحاً ومصيره غير معلوم.. اخلى الجنجويد قيادة الفرقة هرباً من قصف الطائرات وما زالوا يحتلون بيوت المواطنين في بعض أحياء نيالا. التحية لعبقرية وصمود اللواء جودات وقواته. وعلى القيادة تسريع إمدادهم باحتياجاتهم لتعويض ما استهلكوه في المعارك”.