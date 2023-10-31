البرهان من قاعدة وادي سيدنا: إذا كان العدو لا يريد أن يتوقف من أجل المفاوضات (نحن ما دايرين المفاوضات)

متابعات: السوداني

وصل مساء اليوم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، إلى قاعدة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان. واوضح البرهان أن الجيش ذهب إلى مفاوضات جدة وفقا لما اتفق عليه في السابق بخروج قوات التمرد من المنازل واحياء المدنيين والمرافق الحكومية والخدمية والشوارع.

وقال البرهان في كلمة له أمام الجنود بالقاعدة العسكرية، إذا كان العدو لا يريد أن يوقف الحرب من أجل المفاوضات (نحن ما دايرين المفاوضات). مؤكداً ان القوات المسلحة ماضية في معركة الكرامة حتى دحر التمرد. مشدداً على ان العمليات العسكرية والبرية ستكون متواصلة في كل المحاور حتى آخر جندي بالقوات المسلحة ولن يخيفهم سقوط بعض المناطق.