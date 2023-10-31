في إجتماع برئاسة الأمير بن سلمان.. مجلس الوزراء السعودي يتابع مفاوضات جدة بين الجيش والدعم السريع

متابعات: السوداني

رأس ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير، محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض. وأطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وما جرى خلاله من التأكيد على موقف المملكة تجاه التطورات في غزة والمنطقة.

وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة د. عصام بن سعد بن سعيد، ان المجلس نظر إلى مستجدات المحادثات التي استؤنفت في جدة بين ممثلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بتيسير من المملكة والولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، معرباً عن الأمل بأن يكون هذا الحوار خطوة إيجابية نحو وقف الصراع والوصول إلى اتفاق يتحقق بموجبه الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.