استشهاد الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وابنتيها اثر القصف الإسرائيلي على غزة

متابعات: السوداني

استشهدت الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وابنتيها لين وسارة اثر القصف المتواصل على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية.

وسبق أن نفذت الشهيدة الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية.

وتعتبر الشهيدة من أوائل العاملات في المسرح الغزي. وقدمت عدة أعمال فنية منها “فى شىء عم بيصير” و”الدب”، كما قدمت أعمالا خاصة بالأطفال. وشاركت في الكثير من ورش العمل مع مسرح عشتار بالقدس والأكاديمية السويدية.

– درست هندسة الديكور.

– مدربة مهارات لدى إحدى الجمعيات الفلسطينية.

– قدمت ورش عمل مختلفة، بينها ورشة مع خريجات كلية الإعلام عن التدريب على مهارات الاتصال والتواصل ومهارات القيادة.