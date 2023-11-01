البرهان يصدر قراراً بإنهاء تكليف عدداً من الوزراء من مهامهم ويعين آخرين

بورتسودان: السوداني
أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، قراراً اليوم، بإنهاء تكليف عدداً من الوزراء من مهامهم. وهم:
١/ محمد عبد الله محمود من مهام وزير الطاقة والنفط.
٢/ أمال صالح سعد من مهام وزيرة التجارة والتموين.
٣/ هشام أحمد علي أبوزيد من مهام وزير النقل.
٤/ سعاد الطيب حسن من مهام وزير العمل والإصلاح الإداري.
٥/ الحافظ إبراهيم عبد النبي من مهام وزير الثروة الحيوانيّة.
كما أصدر الفريق أول البرهان، قراراً، قضى بتكليف عدداً من الوزراء، بحسب ما اورده إعلام مجلس السيادة، وهم:
١/ تكليف د. محي الدين نعيم محمد سعيد بمهام وزارة الطاقة والتعدين.
٢/ تكليف الفاتح عبدالله يوسف بمهام وزارة التجارة والتموين.
٣/ تكليف م. أبوبكر أبو القاسم عبدالله بمهام وزارة النقل.
٤/ تكليف أحمد علي عبدالرحمن بمهام وزارة العمل والإصلاح الإداري.