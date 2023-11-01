الفنان طه سليمان يشارك في يوم ترفيهي لأطفال شمبات ويُناشد الجميع بدعمهم

الخرطوم: السوداني

شارك الفنان، طه سليمان اليوم، في يوم ترفيهي لأطفال شمبات، أقامه أهالي شمبات لأجل أولادهم في ظل الأوضاع الحالية.

وناشد طه سليمان عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك لدعم اطفال شمبات، وكتب طه: “ساهم معنا في توفير الطعام والماء والدواء لأطفال شمبات.. للمساهمة رقم الحساب (2137210) بنكك باسم عبد الله عبد المنعم المبارك”.

وأضاف طه: (وأبقى للأطفال حكاية حلوة من ضمن الأحاجي 💓💓

بيها يتهنوا وينوموا واحرسهم طول ليلي ساجي🌒🌒

والقى في راحة نفوسهم بسمتي وطول ابتهاجي 🥰🥰).

الجدير بالذكر أن الفنان طه سليمان، فضل البقاء مع أهله وعشيرته وجيرانه في منطقة شمبات العريقة بالخرطوم بحري، ورفض الخروج والبُعد عنهم في ظل ظروف الحرب.