كليمنتاين سلامي: أشعر بالجزع لسماعي بالمحنة التي تواجهها النساء والفتيات في مناطق لسيطرة الدعم السريع

متابعات: السوداني

قالت نائبة ممثل (يونيتامس)، كليمنتاين نكويتا سلامي، انها تشعر بالجزع والانزعاج الشديد لسماعها بالمحنة المروعة التي تواجهها النساء والفتيات في مناطق بدارفور تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع.

وأضافت: “تشكل هذه التصرفات انتهاكا صارخا لحقوقهن الإنسانية الأساسية واعتداء خطيرا على كرامتهن. علينا أن نقف متحدين ونطالب بإنهاء هذه المعاناة”.

يذكر ان مفوضية حقوق الإنسان – الأمم المتحدة، كشفت أمس عن اختطاف للنساء والفتيات واحتجازهن في ظروف أشبه بالعبودية في مناطق سيطرة الدعم السريع في دارفور، وتزويجهن قسرا واحتجازهن للحصول على فدية.