شارع الحوادث.. سفر الخالدين

استطاعت منظمة شارع الحوادث التطوعية، توظيف نشاطها اليومي (نظام الورديات) داخل مستشفيات الأطفال بالخرطوم والولايات، بتقديم الخدمات العلاجية والطبية لأطفال السودان في المستشفيات منذ العام 2012 وحتى الآن، لتحسين النظام الصحي، واضعةً بصمة إيجابية في لا مثيل لها ونيل ثقة الناس بالمصداقية والأمانة والعمل الموثق والبيانات الصحية ومعلومات الأطفال المرضى التي تدعم البحوث العلمية ومعالجة تفشي الأمراض والأوبئة بالتدخلات الصحية.

كما يتمتّع مصابيح الطريق بالانطباع الحسن، يضيئون عتمة حياة الأطفال المحتاجين للعلاج بخوضهم معركة الإنسانية والفوز فيها بجدارة مستحقة، لإيمانهم التام بواجب مسؤوليتهم الكبرى التي تعاهدوا عليها، رغم وطأة الحرب الدائرة الآن يخوضون معركتهم ببسالة وإقدام بجنود أبطال من متطوعي الطوارئ في المستشفيات العاملة منذ بدء الحرب وإلى الآن بإنسانية دفّاقة وتجرُّد وصبر.

لهو تقدم يُحسب للإدارة التنفيذية للمنظمة وقدرتها على التأقلم والإدارة مع الظروف العامة المحيطة بالسودان وتسييرها لاحتياجات المستشفيات وحوافز الكوادر الطبية واستقطاب الدعم المادي لمراكز غسيل الكُلى بالولايات والمراكز الصحية بما تهيأ لها من معينات معملية ومستلزمات غسيل الكُلى وأدوية لطوارئ الحرب، وتسهيل حالات العالقين من الخرطوم للولايات.