السعودية تستضيف المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام

متابعات: السوداني

تستضيف المملكة العربية السعودية، يوم غد الاثنين في مدينة جدة، المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويهدف المؤتمر الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي لمدة ثلاثة أيام، إلى تسليط الضوء على نجاحات المرأة المسلمة وإبراز دورها ومساهمتها في التنمية، والرد على الشبهات والمغالطات التي تستنقص من حقوق المرأة في الإسلام، والتأكيد على أنَّ التعاليم الإسلامية لطالما أنصفت المرأة.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر، وضع خارطة طريق للإصلاحات القانونية والمبادرات السياسية لتعزيز العدالة وتمكين المرأة في المجتمعات الإسلامية، إضافة إلى تبني وثيقة شاملة بعنوان “وثيقة جدة حول المرأة في الإسلام” – وفقا لما اوردته واس.

ويتضمَّن المؤتمر 5 جلسات عمل يناقش خلالها وزراء ومسؤولون وعلماء ومفكرون، مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام، وآفاق تمكين المرأة المسلمة في التعليم والعمل، إضافة إلى مختلف القضايا المتعلقة بالمرأة في المجتمعات المعاصرة.