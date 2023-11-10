وفاة (13) شخصاً وإصابة (6) آخرين إثر حادث مروري بطريق سنار قطاع مايرنو

متابعات: السوداني

أدّى حادث مروري وقع بطريق سنار قطاع مايرنو بين بص سياحي يتبع لشركة عبادي في طريقه من الدمازين إلى ربك، وحافلة ركاب قادمة من سنار إلى منطقة أم شوكة من الجنوب إلى الشمال وبالقرب منطقة طيبة اللحويين التي تبعد عن القطاع حوالي (9) كيلو جنوباَ انحرف في مساره من الاتجاه المعاكس من الشمال ليصطدم بالحافلة، مما نتج عن ذلك وفاة (13) شخصاً من ركاب الحافلة وإصابة (4) أشخاص آخرين من ركاب الحافلة، بحسب ما أورده المكتب الصحفي للشرطة.

كما أدى ذلك إلى إصابة (6) آخرين بالأذى البسيط، (5) منهم ركاب الحافلة وآخر سائق البص.