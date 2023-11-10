بنك أم درمان الوطني يفتح فرعه الجديد بمدينة شندي

افتتح بنك أم درمان الوطني، فرعه الجديد بمدينة شندي بولاية نهر النيل، الخميس، مُواصلةً لانتشاره الجغرافي، وصولاً للمواطنين في كل موقع، بحضور السيد خلف الله سعيد، ممثل المدير العام ومدير الإدارة المالية الاتحادية بالبنك.

وشرّف الافتتاح، قائد الفرقة الثالثة مشاة، ومدير شرطة محلية شندي في حضور مديري فروع المصارف بالمدينة، ومدير إدارة الموارد البشرية بالبنك السيد علي الفكي ولفيف من رجال المال والأعمال بالمنطقة، وحضور كبير من جمهور مدينة شندي.

وفي كلمته بهذه المناسبة، عدّد السيد إبراهيم محمود عبد الله، مدير فرع شندي الجديد، الميزات التفضيلية التي ستُواكب العمل بالفرع مشيراً لأهميه الفرع، مؤكداً التزامهم بتقديم كافة الخدمات المصرفية المتطورة لكافة المواطنين بالمنطقة، ورجال المال والأعمال، وجمهور الحرفيين والمهنيين، والعاملين بالقطاعيْن العام والخاص، والمؤسسات التعليمية والصحية والخدمية في كافة مجالات العمل المصرفي تطبيقاً لشعار: “ملتزمون باستدامة التفوق”.