رئيس وأعضاء مجلس السيادة ينعون الفنان محمد الأمين.. والبرهان يجري اتصالاً هاتفياً مع أسرة الراحل

أخبار السودان
By alsudani

بورتسودان: السوداني

نعى رئيس وأعضاء مجلس السيادة، ببالغ الحزن والأسى للشعب السوداني عامة، وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأستاذ الموسيقار/ محمد الأمين، الذي لبّى نداء ربه فجر اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية.
سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يشمله بفيض مغفرته، وأن يجعل الفردوس الأعلى متقلبه ومثواه، وأن يلهم آله وذويه وجموع الشعب السوداني وكل محبيه داخل وخارج السودان الصبر الجميل وحُسن العزاء.

  • من جانبه، أجرى رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اتصالاً هاتفياً اليوم مع أسرة الفنان الراحل محمد الامين بمقر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية، قدّم خلاله خالص التعازي لأسرة الفنان، مُعبِّراً عن فقده الجلل والعظيم ومواساته للأسرة – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.
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