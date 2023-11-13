الاتحادي الديمقراطي الأصل ينعي الأستاذ محمد الأمين

نعي الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل للشعب السوداني، بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، الأستاذ الموسيقار محمد الأمين حمد النيل، الذي كان من أهم رموز السودان الفنية والثقافية، ومن أعلام البلاد الوطنية.

وقال الحزب: “ظلت إسهاماته مستمرة وحافلة بالعطاء والنضال حتى آخر أيامه، وقد عاش في حياته صوتًا عاليًا من أجل الديمقراطية والحرية وكفالة حقوق الإنسان في السودان. وتنطوي برحيله حقبة من تاريخ السودان الفني الزاهر حفلت بالإنجازات وتركت بصمات من التطور والحداثة. سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يدخله فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. خالص العزاء وصادق المواساة لأسرته، والعزاء موصول لمحبيه وعارفي فضله، إنا لله وانا إليه راجعون”.