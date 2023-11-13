نقابة الصَّحفيين: فظائع بشعة ارتكبتها قوات الدعم السريع أسفرتْ عن المئات من حالات القتل والتشريد والنزوح كشفتها العديد من التقارير

متابعات: السوداني

أدانت نقابة الصَّحفيين السودانيين، الفظائع البشعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع وأسفرتْ عن المئات من حالات القتل والتشريد والنزوح – وفقاً لما كشفته العديد من التقارير وإفاداتٍ لشهود عيان وناجين.

وقالت النقابة: “وأبرز ذلك ما حدث بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، حيث أوردتْ تلك الشهادات والتقارير مقتل أكثر من (700) قتيلٍ بمنطقة أردمتا في الفترة من الثاني من نوفمبر الحالي وحتى التاسع منه، والأبشع أنّ بعضهم قُتل داخل المستشفى وهم يتلقّون العلاج.. كما تم استهداف وقتل بعض قادة الإدارات الأهلية وأسرهم داخل المنازل ولم يستثنِ القتل حتى العجزة والأطفال”.

وأضافت في بيان لها: “ما حدث كان امتدادًا لأحداث سابقة شهدتها الجنينة، فقد أدانت الأمم المتحدة في يونيو الماضي، قتل المدنيين والعاجزين عن القتال، وعبّرت الأمم المتحدة على لسان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن الذُّعر من الطريقة القاسية وغير المُحترمة التي عُومل بها القتلى، إلى جانب عائلاتهم ومجتمعاتهم، كما دعت إلى تحقيق سريع وشامل ومستقل في عمليات القتل”.

تُدين نقابة الصحفيين السودانيين هذه الممارسات وتضم صوتها إلى أصوات المطالبين بالوقف الفوري للقتال، وإجراء تحقيق شفّاف ومستقل عن هذه الحادثة، وعن مجمل الحوادث المُشابهة التي أنتجتها الحرب في السودان منذ اندلاعها منتصف أبريل الماضي، خاصةً جرائم القتل على أساس الهويّة.

وطالبت النقابة، المجتمع الدولي بضرورة ممارسة الضغط على طرفي الحرب في السودان، للوقف الفوري للقتال والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وسحب المظاهر العسكرية من الأعيان المدنية، وأكدت النقابة بموقفها المعلن والمبدئي الرافض للحرب، والتحذير منها بشكلٍ واضحٍ، قبل يوم من اندلاعها.