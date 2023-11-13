السودان وكينيا يطويان حالة الخلاف والتوتُّر.. واجتماعٌ في القصر الرئاسي الكيني بين البرهان وروتو

متابعات: السوداني

طُويت اليوم حالة الخلاف والتوتُّر بين السودان وكينيا، حيث التأم في نيروبي بالقصر الرئاسي، لقاءٌ جمع بين الرئيس الكيني، وليم روتو، ورئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي وصل نيروبي بدعوة من الرئيس الكيني.

وعقد رئيس المجلس، والرئيس الكيني، جلسة مباحثات مشتركة، تناولت أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسُبُل تعزيز العلاقات وتطويرها في المجالات كافّة، كما تطرّقت إلى تطوُّرات الأوضاع في السودان وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المُشترك.

واطلع رئيس المجلس، الرئيس الكيني على تطوُّرات ومجريات الأوضاع في السودان على ضوء التمرُّد الذي قامت به مليشيا قوات الدعم السريع المتمردة ضد المُواطنين والأعيان المدنية، وارتكابها جرائم جسيمة في حق المدنيين، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام بالسودان.

وجدّد البرهان، عزم الحكومة على إيجاد الحلول الجذرية للأزمة السودانية وإنهاء مُعاناة المُواطنين وإنهاء الحرب في السودان – بحسب ما أورده إعلام مجلس السِّيادة.

من جانبه، أكد الرئيس الكيني وليم روتو، دعم بلاده للسلام والاستقرار في السودان، والعمل على دعم جهود الحكومة السودانية لاستدامة السلام والاستقرار وإنهاء الحرب في السودان، مجدداً عزم كينيا على تمتين وتعزيز العلاقات مع السودان بما يخدم المصالح المشتركة في البلدين.

كما تطرّق الجانبان إلى مبادرات السلام بما فيها منبر جدة وعملية سلام إيقاد، وشدّد الجانبان على الحاجة العاجلة لإيجاد حلول للأزمة في السودان في أقرب وقت ممكن، واتفقا كذلك على التقدم المُحرز في جدة، مؤكدين ضرورة تسريع العملية التفاوضية للوصول إلى وقف إطلاق النار ووقف العدائيات.

كما اتّفق الجانبان أيضاً على ضرورة عقد قمة طارئة لرؤساء الإيقاد في إطار المساعي لوقف إطلاق النار ووضع إطار لحوار سوداني شامل لا يستثني أحداً.

ورافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد مفضل، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي.