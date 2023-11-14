قوات الدعم السريع تجبر المُواطنين من القبائل غير العربية على حفر قبورهم بأيديهم ودفنهم أحياءً

متابعات: السوداني

أظهرت مقاطع فيديو جرائم حرب جديدة تُنفِّذها قوات الدعم السريع المُتمرِّدة في دارفور، حيث تجبر قوات الدعم المُواطنين من القبائل غير العربية على حفر قبور جماعية لدفن أقاربهم القتلى، وبعضهم أحياء، في مشاهد غير إنسانية، تُضاف لسلسلة الانتهاكات التي تمارسها تلك القوات والمليشيات القبلية المُتحالفة معها.

وتظهر مقاطع أخرى، توسُّل المُواطنين لجنود الدعم بعدم قتلهم أو دفنهم أحياءً. ويظهر ذات المقطع، كيلاً من السباب والشتم الذي يوجهه جنود بالدعم السريع للمُواطنين العُزّل، والإهانات العنصرية.