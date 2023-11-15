الحرية والتغيير تعقد اجتماعاً مهماً في القاهرة

القاهرة: السوداني

أعلنت الحرية والتغيير عن عقد مكتبها التنفيذي وكادرها القيادي اجتماعاً مهماً بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من ١٥ حتى ١٨ نوفمبر الجاري. حيث يناقش الاجتماع عدداً من الأجندة السياسية والتنظيمية المرتبطة بالحرية والتغيير، وسبل تطوير رؤاها، وأدوات عملها، ويعزز فعاليتها، بما يمكنها من القيام بدورها في مهامها في وحدة القوى الديمقراطية والمدنية وقوى الثورة والانتقال من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام واستعادة الانتقال الديمقراطي واستكمال أهداف وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة وتفكيك بنية التمكين والفساد.

وأوضحت الحرية والتغيير أن الاجتماع يناقش رؤاها في ما يتصل بالأوضاع الإنسانية وإيصال المساعدات والعدالة الانتقالية وقضايا الانتهاكات والرؤى الاقتصادية والإعمار وجبر الضرر والتعويضات والقضايا ذات الصلة بالإعلام.

وتقدمت قوى الحرية والتغيير بالشكر والتقدير والامتنان لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً على عقد الاجتماع في قاهرة المعز وتسهيل وصول المشاركين وكل الإجراءات ذات الصلة بهذا الاجتماع؛ وأكدت حرصها على تعزيز واستمرار هذا التواصل والتعاون وتمتينه بما يفضي لإنهاء الحرب وتحقيق السلام والعمل مع بعضهما مستقبلاً بكل ما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما.