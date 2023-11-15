رويترز: عمليات قتل على أيدي الميليشيات العربية وقوات الدعم السريع تستهدف جماعة المساليت

أدري – تشاد: (رويترز)

قال أشخاص فروا إلى تشاد إن عمليات القتل ذات الدوافع العرقية زادت في ولاية غرب دارفور السودانية مع سيطرة قوات الدعم السريع شبه العسكرية على القاعدة العسكرية الرئيسية في الجنينة عاصمة الولاية.

وشاهد صحفي من رويترز يوم الثلاثاء مجموعة من الرجال يعبرون من دارفور إلى تشاد عند منطقة أدري على بعد نحو 27 كيلومترا غربي الجنينة. وقال ثلاثة من الرجال الفارين إنهم رأوا عمليات قتل على أيدي الميليشيات العربية وقوات الدعم السريع التي استهدفت جماعة المساليت العرقية في أردمتا، وهي منطقة نائية في الجنينة تضم قاعدة للجيش ومخيما للنازحين.

ولم ترد قوات الدعم السريع حتى الآن على طلب للتعليق. ولم يتسن لرويترز التحقق مما حدث من مصادر مستقلة.

وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق أن قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها نفذت من أبريل وحتى يونيو هذا العام هجمات منهجية استهدفت قبيلة المساليت المنحدرة من عرق إفريقي والتي تشكل أغلبية سكان الجنينة، مع احتدام الصراع بين القوات شبه العسكرية والجيش السوداني.

ونفى زعماء القبائل العربية علانية اشتراكهم في عمليات التطهير العرقي في الجنينة، بينما قالت قوات الدعم السريع في وقت سابق إنها لم تشارك في ما وصفته بالصراع القبلي.

وقال نبيل مكسيا، الذي يعمل ممرضا، إن الهجوم على قاعدة الجيش في أردمتا بدأ أوائل الأسبوع الماضي وصاحبه قصف الميليشيات لبعض المنازل في مخيم للنازحين داخليا. وقال إنه عبر إلى تشاد بعد أن اعتقلته قوات الدعم السريع على الحدود ودفع أموالا لإطلاق سراحه.

وأضاف أنه رأى قوات الدعم السريع تقتل مدنيين بالنار خلال مداهمات لمخيم أردمتا، وكانوا يجبرون الرجال على الوقوف في صفوف قبل أن يعدموهم. وشأنه شأن آخرين، انتقل مكسيا إلى أردمتا وسط آمال في أن يشملهم الجيش بحمايته بعد الهجمات التي وقعت في أماكن أخرى في الجنينة في وقت سابق من هذا العام.

وقال جندي بالجيش فر من قاعدة أردمتا إن هجوما بطائرات مسيرة دمر الأنظمة الدفاعية في القاعدة في وقت مبكر من يوم الجمعة. وأضاف الجندي الذي طلب عدم نشر اسمه أن القادة العسكريين غادروا القاعدة بحلول صباح يوم السبت.

ومع انسحاب قوات الجيش من القاعدة، جمَّع زعماء المجتمعات المحلية في أردمتا الأسلحة التي كانوا يستخدمونها للدفاع عن أنفسهم في محاولة لتأمين ممر آمن للمدنيين، حسبما قال مكسيا وشرف الدين آدم وهو لاجئ آخر من المدنيين وصل إلى تشاد.

وقال آدم إن السكان الذين تمكنوا من الوصول إلى مركبات وعربات تمكنوا من الفرار، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع ألقت القبض على آخرين أو أجبرتهم على العمل قبل أن توقف العشرات منهم في صفوف وتعدمهم في منطقة كوبري في أردمتا بعد منتصف نهار يوم الأحد.

وأضاف أنه رأى عشرات الجثث لمدنيين ملقاة في الشوارع، كما تعرض أفراد آخرون للضرب والجلد.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن الصراع في السودان تسبب في أزمة إنسانية كبيرة ونزوح أكثر من ستة ملايين، مضيفة أن أكثر من 500 ألف شخص عبروا الحدود إلى تشاد، معظمهم من غرب دارفور.

أما منظمة أطباء بلا حدود الخيرية فتقول إن عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى تشاد ارتفع بشدة في الأيام الثلاثة الأولى من نوفمبر تشرين الثاني ليصل إلى 7000. وأضافت أن معظم اللاجئين كانوا من النساء والأطفال، الذين تحدث العديد منهم عن أعمال عنف واسعة النطاق ضد المدنيين.

وقالت قوات حرس الحدود في تشاد إن العدد اليومي للفارين من غرب دارفور ارتفع إلى 3146 يوم السبت. وقال مسؤولون بالأمم المتحدة في تشاد إنه كان من المتوقع أن يعبر آلاف آخرون الحدود لكن قوات الدعم السريع منعتهم من ذلك وطلبت منهم مالا مقابل عبورهم.

أقارب في عداد المفقودين

قالت شاهدة أخرى تدعى مشاعر عمر أحمد إن الميليشيات وقوات الدعم السريع أعدمت أكثر من 30 رجلا في المنطقة “ب” في أردمتا بعد فصلهم عن النساء.

وأضافت وهي تحمل ابنتها البالغة من العمر ستة أشهر “سألوا الرجال إذا كانوا من المساليت، ولم ينفوا ذلك”. وقالت إن عشرة من أفراد أسرتها مفقودون منذ يوم الأحد.

وقالت سارة آدم إدريس (30 عاما) إن زوجها وإخوتها ورجالا آخرين في عائلتها فُقدوا بعد الهجوم، وأضافت أن منفذي الهجوم داهموا مخيم النازحين في أردمتا صباح يوم الأحد. وذكرت أنه على الرغم من محاولة زعماء القبائل الحصول على ضمانات لتوفير ممر آمن، فقد اقتحمت قوات الدعم السريع المخيم وأحرقت المنازل ونهبتها وقتلت الرجال.