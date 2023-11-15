الاتّحاد السوداني يتسلّم جوازات الثلاثي المحترف في أوروبا.. واللاعبون يصلون بنغازي

القاهرة: السوداني

أعلن الاتّحاد السوداني لكرة القدم اليوم، عن استلام جوازات ثلاثي المنتخب السوداني الشقيقين أبو بكر ومحمد عيسى، وشادي عز الدين بعد أن قام بإجراءاتها في سفارة السودان بالقاهرة. لا تنتهي بذلك أزمة جوازات اللاعبين المحترفين في بريطانيا وهولندا، وبموجب هذه الخطوة يمكنهم المشاركة رسمياً في استحقاقات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم والبطولات القادمة.

وتقدّم الاتحاد السوداني بشكره الجزيل لسعادة الفريق شرطة عبد المنعم محمد عبد القيوم، مساعد المدير العام لقوات الشرطة واللواء شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة وأسرة السفارة السودانية بالقاهرة والبروف علي محمد عبد الله رئيس اتحاد الكرة المحلي ببورتسودان والزين الدخيري، وآخرين اجتهدوا وعملوا على إكمال إجراءات جوازات الثلاثي.

الجدير بالذكر أنّ انضمام الثلاثي المحترف لصفوف المنتخب السوداني سيمثل إضافةً حقيقيّةً للمنتخب، وحرص رئيس الاتحاد د. معتصم جعفر، على ضمهم للمنتخب، كما شرع في الاتصال بمختلف اللاعبين السودانيين المحترفين في مختلف الدوريات الأوروبية والأمريكية لضمهم في صفوف المنتخب الوطني.

على ذات الصعيد، وصل لمدينة بنغازي ثلاثي المنتخب السوداني الشقيقان محمد وأبو بكر عيسى، وشادي عز الدين قادمين من القاهرة بعد أن قاموا باستخراج جوازات سفرهم. وينتظر أن يشارك الثلاثي في المران الختامي مساء اليوم.