البابا فرنسيس: دعونا لا ننسى السودان الذي يعاني كثيراً

متابعات: السوداني

وجه البابا فرنسيس، نداءه من أجل السلام في السودان وأوكرانيا وجميع الأماكن التي تدور فيها الصراعات في العالم.

وقال البابا في اللقاء المفتوح مع الناس في ساحة كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان: “دعونا نصلي أيها الإخوة والأخوات، من أجل السلام، ودعونا لا ننسى السودان الذي يعاني كثيراً.. وبشكل خاص لأجل أوكرانيا المعذبة التي تعاني كثيراً. ثم من أجل الأرض المقدسة”.

وتابع: “لنفكر أن الحروب موجودة في كل مكان، هناك كثير منها، لذا فلنصلِّ من أجل السلام.. ينبغي على أي شخص أن يقتطع بعض الوقت للصلاة من أجل السلام كل يوم. نحن نريد السلام”.