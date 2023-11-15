السفير طارق حسن أبو صالح يقدم استقالته من وزارة الخارجية

متابعات: السوداني

تقدم السفير، طارق حسن أبو صالح، اليوم باستقالته من وزارة الخارجية، بعد 27 عاماً من الخدمة الدبلوماسية.

وقال السفير أبو صالح في استقالته لوزير الخارجية المُكلّف: “ظللت منذ التحاقي بوزارة الخارجية في أبريل 1996 وحتى 20 يوليو 2023 آخر يوم لي بالعمل، رئيساً لبعثة السودان الدبلوماسية في أوتاوا بكندا، أؤدي واجبي ومهامي بمهنية، رغم التقلبات السياسية والظروف المعادة التي شهدتها بلادنا، وآخرها الحرب المدمرة التي اندلعت في أبريل، ولا تزال مستمرة حتى لحظة كتابتي هذه، وقد أكملت اليوم الشهر السابع وتدخل شهرها الثامن، مما تسبب في مأساة إنسانية تتقافم يوماً بعد يوم ودماراً غير مسبوق”.

وأضاف: “واليوم وبعد سبعة وعشرين عاماً ونيف قضيتها في الخدمة الدبلوماسية، أجد نفسي مضطراً لوضع القلم وطي القرطاس لظروف وأسباب موضوعية لا أود أن أتطرق لها والخوض فيها الآن. عليه، أرجو أن أتقدم لكم باستقالتي من العمل بوزارة الخارجية ابتداءً من تاريخ اليوم.. وأود أن أعرب لكم عن خالص تقديري لشخصكم الكريم لما وجدته من تعاون صادق منكم، متمنياً لكم التوفيق في هذه الفترة الحرجة من تاريخ الوطن، داعياً الله أن يرفع البلاء ويزيل الغمة، ويولي بلادنا من يصلح شأنها وينهض بها من وهدتها لتكون في مكانها المستحق بين الأمم”.