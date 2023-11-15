محمد طاهر أيلا يعود إلى بورتسودان

بورتسودان: السوداني

وصل رئيس الوزراء السابق د. طاهر أيلا، مدينة بورتسودان، قادماً إليها من العاصمة المصرية القاهرة، وكان في استقباله بالمطار، ناظر عموم قبائل الهدندوة، محمد الأمين تِرِك، وجمعٌ غفيرٌ من الأعيان وأهالي الشرق.

وقال تِرِك: “أيلا قيادة حقيقية؛ تشهد له ساحات الإنجازات الحيّة وإسهاماته الكبيرة والنهضة الحقيقيّة في كل أجزاء السودان الحبيب، وبعودة أيلا تكتمل صورة القيادة المثلى لقيادات الشرق خاصّة والسودان بأجمعه، ونسأل الله تعالى أن يعم الاستقرار والأمان في وطننا الجميل، وأن ينصر قواتنا المسلحة السودانية لدحر التمرد”.

وقال د. أيلا في حسابه الرسمي على الفيس بوك: “كأين من بلاد وشعوب مرت بذات المحن والمصائب التي تمر بها بلادنا السودان وطننا الذي نحب، فخرجت منها أكثر قوةً ومنعةً وشكيمةً واستقراراً. كل ذلك كان بالتفافهم خلف قواتهم المسلحة فكانوا صفاً واحداً مع جيشهم، لأنّ الجيش هو صمام أمان البلاد والعباد.. أما الحرب التي تستعر في البلاد حتماََ ستضع أوزارها آجلاً أم عاجلاً مع نصر لقوات الشعب المسلحة وبعدها سيتعلم السودان من أخطائه وينهض السودان كله شرقه وغربه وجنوبه وشماله ووسطه نحو المجد والعلياء”.

وأضاف: “بعد الترحم على شهداء الوطن الذين نحسبهم جميعهم في جنات الخلد. نبارك لأهلنا في الشرق في مدنهم الصغيرة وقراهم الكبيرة، الكهرباء التي تعتبر حياة أخرى”.