شاهد بالفيديو: صقور الجديان تُحلِّق في صدارة المجموعة بفوزها على الكونغو الديمقراطية (0/1) في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

بنغازي: السوداني

نجحت صقور الجديان في هزيمة منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف قاتل، لتحصد 3 نقاط غالية، محققة انتصارها الأول الثمين في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026. لتُحلِّق بالسودان في صدارة المجموعة.

وجاء هدف الصقور من ضربة ركنية نفذها كابتن الفريق بخيت خميس، ليبعدها حارس المرمى وتصطدم باللاعب شارليس بيكيل، وتدخل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

ورفع منتخبنا القومي بهذه النتيجة، رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر المجموعة مؤقتاً، في انتظار باقي مباريات الجولة.

بينما تجمد رصيد منتخب الكونغو الديمقراطية عند 3 نقاط، حصدها من فوزه على موريتانيا (2 / 0) في الجولة الأولى، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف السنغال، التي فازت أمس على جنوب السودان (0/4).

وسيخوض منتخب السنغال مباراته في الجولة الثانية، بعد غد الثلاثاء مع مضيفه توغو.