مصادر (السوداني): السودان يرسل وفداً رسمياً برئاسة وكيل الخارجية إلى نيويورك لمناقشة طلب إنهاء مهمة (يونيتامس)

القاهرة: سوسن محجوب

علمت (السوداني) أنّ الحكومة السودانية أرسلت وفداً رسمياً برئاسة وكيل وزارة الخارجية السفير، دفع الله الحاج علي إلى نيويورك؛ لإجراء نقاشات موسعة حول طلب السودان إنهاء مهمة بعثة يونيتامس، مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، والأطراف المعنية بالأمم المتحدة.

ودفع السودان بخطاب رسمي في الحادى عشر من نوفمبر الجارى، طلب فيه إنهاء مهمة بعثة يونيتامس والتي ينتهي التمديد لها في الثالث من ديسمبر المقبل.

وحسب معلومات تحصلت عليها (السوداني)، فإنّ الخرطوم تستند في طلب إنهاء البعثة إلى التغييرات التي حدثت بعد اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل المنصرم، وبالتالي انتهت مهمتها في تحقيق عملية الانتقال المدني، فضلاً على أنّ البعثة تعمل وفق البند السادس، وليست مفروضة عليه بمُوجب البند السابع مثل بعثة يوناميد ومن حقه، ووفقاً للملكية الوطنية رفضها.

وتوتّرت العلاقة بين البعثة – التي وصلت السودان بطلب من رئيس مجلس الوزراء السابق عبد الله حمدوك – والحكومة، خاصةً بعد اندلاع الحرب، حيث تتهم الحكومة رئيس البعثة الألماني فولكر بيرتس بأنه يساند قوى سياسية تحالف مع الدعم السريع، ولاحقاً اعتبرته شخصاً غير مرغوب فيه، مما دفعه إلى تقديم استقالته في سبتمبر.

ومنذ أغسطس، وبعد انهيار الوضع الأمني، نتيجة الحرب، نقلت يونيتامس نشاطها إلى نيروبي.