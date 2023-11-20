أيمن مبارك يسدد عقوبة غارزيتو ورسوم قضية الهلال

القاهرة: السوداني

سدد رئيس نادي المريخ، السيد أيمن مبارك أبو جيبين، اليوم الاثنين مبلغ 227 الف و803 دولار تمثل عقوبة الفرنسي دييغو مدرب الفريق السابق ورسوم التقاضي التي فرضتها المحكمة في قضية نادي الهلال بشأن الثلاثي رمضان عجب وبخيت خميس ومحمد الرشيد.

وقال النادي في بيان له: “تبلغ قيمة عقوبة الفرنسي غارزيتو مبلغ 216 الف و840 دولار بينما مبلغ نادي الهلال في قضية الثلاثي 10 ألف و963 دولار”.

وسيتم خلال الساعات القادمة تسديد عقوبة الفرنسي أنتوني غارزيتو مساعد الفرنسي دييغو غارزيتو والتي تبلغ 89 الف و500 دولار، ليعقبها مباشرة رفع حظر النادي من التسجيلات.

وتبلغ قيمة المبالغ المالية التي تم سدادها خلال فترة المجلس الحالي قرابة مليون دولار تشمل عقوبات صادرة من الفيفا وتسويات عقود لاعبين.