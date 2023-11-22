وزير الصحة الاتحادي: استيعاب أكثر من 6 آلاف طبيب امتياز خلال الفترة القادمة

بورتسودان: السوداني

أعلن وزير الصحة الاتحادي المكلف، د. هيثم محمد، سعي وزارته لاستيعاب أكثر من 6 آلاف طبيب امتياز بالترتيب مع وزارة المالية وديوان شؤون الخدمة، مشيراً إلى أن هناك قائمة انتظار لأطباء الامتياز لها أكثر من عامين، مبينا أن القائمة تشمل 5 آلاف طبيب بشري و450 طبيب أسنان و650 طبيباً صيدلياً.

وأشار الوزير إلى سعيهم للحفاظ على مسار الطبيب المهني بعد إجازته من مجلس الوزراء، لضمان تقديم خدمات علاجية في كل أنحاء السودان، مؤكداً سعي وزارة الصحة إلى معالجة الخلل الهيكلى، مشيراً إلى استيعاب أطباء الامتياز خلال منح تدربيية بتمويل من وزارة المالية، والعمل لتحسين بيئة العمل في عملية استبقاء الكوادر الصحية، لافتاً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في إنتاج الموارد الصحية البشرية خاصةً من فئة الأطباء “طب بشري، طب أسنان وصيدلة”، وذلك نتيجة للزيادة في كليات الطب.

مبيناً إلى بدء الترتيب لإنهاء الإجراءات مع الجهات ذات الصلة في استيعاب أطباء الامتياز.