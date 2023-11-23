مصادر (السوداني): الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعتمد مجلس ابو جيبين مجلساً شرعياً لنادي المريخ

القاهرة: السوداني

علمت (السوداني) من مصادرها بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أن الأخير حسم أمر الشرعية في نادي المريخ السوداني؛ لصالح مجلس الإدارة الحالي بقيادة السيد أيمن مبارك أبو جيبين، حيث اعتمده مجلساً شرعياً؛ بعد أن ثبت له قانونية تشكيل المجلس وفقاً للوائح النادي؛ عقب قيام انتخابات الجمعية العمومية للنادي، لتنتهي فصول مسلسل الصراع الذي استمر سنوات في أروقة النادي العريق.

وأكدت مصادر الصحيفة، أن الاتحاد العام لكرة القدم السوداني أقر لـ(كاف) بأنهم يتعاملون مع مجلس أبو جيبين مجلساً شرعياً في تعاملاتهم الرسمية مع الاتحاد.

على ذات الصعيد، تلقّى أمس رئيس نادي المريخ أيمن مبارك، وناىبه الأول عثمان الأمين، دعوة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) للمشاركة في الجمعية العمومية لتكوين رابطة الأندية الأفريقية.

وتنعقد الجمعية العمومية في 30 نوفمبر الجاري بفندق ماريوت بالعاصمة المصرية القاهرة وتناقش إجازة النظام الأساسي لرابطة الأندية الأفريقية.