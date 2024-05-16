منظمة (مشاد) ترحب بالعقوبات الأمريكية على قادة مليشيا الدعم السريع الإرهابية

بورتسودان: السوداني

رحبت منظمة مشاد، بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على قائدين بمليشيات الدعم السريع، لقيادتهما حملات حربية في دارفور وعدد من ولايات السودان.

وترى مشاد أن القرار الأمريكي من شأنه تضييق الخناق على المليشيات ومحاصرتها دولياً، وبالتالي التمهيد لتصنيفها كمنظمة إرهابية شديدة الخطورة على المجتمعات.

وقالت في بيان لها: “إن الخطوة الأمريكية تعتبر تتويجاً للجهود التي بذلتها بعض المنظمات الحقوقية من رصد وتوثيق لجرائم المليشيات، ولقد ظلت منظمة مشاد منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل العام الماضي، تعمل وفق منهجية عالية على رصد وتوثيق كافة أشكال الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات بحق الشعب السوداني”.

وحثّت مشاد، جميع الفاعلين الدوليين والمنظمات والهيئات الحقوقية والعدلية، بمواصلة جهودها في ملاحقة المليشيات توطئةً لتقديم قادتها وأعوانهم لمحاكمات عادلة، وكما يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات شجاعة لفرض عقوبات على جميع المسؤولين من فظائع المليشيات، لأجل إنصاف الشعب السوداني، الذي عانى من جرائمهم.