مدير شرطة محلية شندي لـ(السوداني): المدينة آمنة ولدينا أكثر من (1200) بلاغ بسرقة مُمتلكات من الخرطوم

شندي: مجدي عبد الرحيم

أكّد مدير شرطة محلية شندي، العقيد الأمين عبد القادر، استتباب الأمن في كل أنحاء المحلية. وقال مدير الشرطة في تصريح خاص لـ(السوداني)، إنّ مدينة شندي تتمتّع بالأمن المستدام بفضل التعاون والتنسيق بين القوات المشتركة كافّة من الشرطة والقوات المسلحة وجهاز المخابرات.

وأشار العقيد الأمين عبد القادر أنّ محاضر الشرطة سجلت أكثر من (1200) بلاغ للوافدين من الخرطوم بسرقة ونهب ممتلكاتهم.

مُشيداً بأفراد مباحث المحلية الذين استطاعوا بفضل يقظتهم ضبط الكثير من المسروقات المنهوبة من الخرطوم وتوقيف حامليها على مداخل مدينة شندي.

مُبيِّناً أنّ عدة شركات، من بينها شركتا أل جي والبربري استلمت مسروقاتهم المضبوطة من أجهزة كهربائية وخلافها بعد استيفاء الإجراءات القانونيّة.

من جانبه، قال رئيس فرع الجنايات بالمحلية، إنّ لديهم أكثر من (40) ارتكازاً مُوزّعة تعمل جميعها في تأمين المحلية من أيِّ مهدد أمني، مُشيراً إلى أنهم يقومون بتنفيذ الخطة الموضوعة من لجنة أمن المحلية بكل دقة، وذلك بإشراف مباشر ومتابعة من مدير الشرطة مقرر اللحنة، نافياً ظهور أي جرائم مستحدثة في مدينة شندي وافدة مع الكثافة السكانية الجديدة بسبب ظروف الحرب الدائرة بالخرطوم.

وطمأن رئيس فرع الجنايات، مواطني شندي والوافدين إليها بأنّ المدينة كالعهد بها تتمتّع بالأمن والأمان بفضل خُطة المكافحة المنعية التي تنتهجها الشرطة في عملها، مُشيداً بيقظة تيم مباحث المحلية الذين يرصدون كل شاردة وواردة بتنسيق تام مع الاستخبارات العسكرية، مرحباً بكل أفراد الشرطة القادمين للولاية بتخصُّصاتهم كافّة.

وفيما يلي ضبطهم لعناصر المليشيا المتمردة المتسللة للمدينة، فإنهم يقومون بتسليمهم للاستخبارات العسكرية مُباشرةً.

وفي ذات السياق، ناشد مدير شُعبة المباحث بالمحلية، المواطنين الذين تقدموا ببلاغات نهب لممتلكاتهم الحضور للتعرُّف عليها بغية تسليمها لهم بعد اكتمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح مدير الشُّعبة أنّ تيم المباحث يعمل ليلاً ونهاراً في ضبط المسروقات القادمة من الخرطوم وإحباط تهريب البضائع، وكان آخرها صباح اليوم بضبط شاحنة محملة بما يقارب الـ200 كرتونة كريم محظور.

مبيناً استفادتهم من أفراد المباحث القادمين من الخرطوم في التعرُّف على أصحاب السوابق ووضعهم تحت الرِّقابة اللصيقة.