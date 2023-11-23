سامانثا باور ترحب بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان

القاهرة: السوداني

أعربت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، عن ترحيبها بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، وزير الخارجية الجزائري السابق، رمطان لعمامرة.

وقالت باور في تغريدة لها على منصة (إكس): “في لحظة حرجة بالنسبة للشعب السوداني، نرحب برمضان لعمامرة بصفته مبعوث الأمين العام إلى السودان”.

وأضافت: “إن خبرته التي تمتد لعقود من الزمن ستعزز التعاون في عملنا لمساعدة السودان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حريصة على العمل بشكل وثيق معه لتلبية الاحتياجات الماسة في السودان اليوم”.

وعيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش الدبلوماسي الجزائري لعمامرة مبعوثاً شخصياً له إلى السودان.

وفى وقت سابق، أعلن المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك أن مقر المبعوث الشخصي لن يكون في السودان.

وطلبت السلطات السودانية إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة السياسية (يونيتامس) في السودان واخطرت غوتيرش بطلبها.

وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة ستواصل الانخراط، بشكل وثيق مع كافة الجهات الفاعلة، بما في ذلك السلطات السودانية وأعضاء مجلس الأمن لتوضيح الخطوات المقبلة.