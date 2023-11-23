الفنان السوداني محمود السرّاج يدخل السينما المصرية

القاهرة: السوداني

يُشَـارك المُمثل والمؤلف الموسيقي السوداني، الفنان محمود السرّاج في الفيلم المصري (شماريخ)، الذي سيتم بثه في دُور العرض السينمائي بمصر وجميع الدول العربية يوم 7 ديسمبر المقبل.

الفيلم يأتي في إطار من الحركة والتشويق، يدور العمل حول فكرة الضغوطات التي يتعرّض لها الإنسان في الحياة من خلال رجل أعمال يقع في حُب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة، ومطاردات، حيث يحدث ظرفٌ ما يجمع بطلي الفيلم ويجعلهم في خطر كبير فيتّحدون لكيفية التخلُّص منه.

العمل من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ، عمرو سلامة، وبطولة آسر ياسين أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف، منهم محمد ثروت وهدى المفتي.

كما شهد برومو الفيلم، ظهور الراحل مصطفى درويش في أكثر من مشهد، إذ صوّر مشاهده في العمل قبل وفاته في مايو الماضي.