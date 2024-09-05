وزير الخارجية: مخرجات سويسرا مجرد دعاية كاذبة.. ونشكر مصر والسعودية

بورتسودان: السوداني

قال وزير الخارجية السفير حسين عوض إن مخرجات اجتماعات سويسرا وما جاء فيها من التزامات قدمتها مليشيا الدعم السريع ورعاتها لحماية المدنيين هي مجرد دعاية كاذبة لا تنطلي على أحد، مشيراً الى جرائم المليشيا أثناء وبعد الاجتماعات.

وأشار الوزير أن التحدي أمام مجموعة “متحالفون من أجل تعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان” التي تشكلت بموجب اجتماعات سويسرا هو إقناع رعاة المليشيا من بين عضويتها للتوقف عن تزويد صنيعتها بالأسلحة الفتاكة والمرتزقة والأموال، مبيناً أن ذلك هو أقصر الطرق لإنقاذ حياة السودانيين وتحقيق السلام.

ونبّه الوزير في حوار مع وكالة السودان للأنباء إلى أن نتائج اجتماعات سويسرا برهنت صحة موقف الحكومة السودانية، واصفاً الاجتماعات بأنها لم تتعد أن تكون مُلتقىً للعلاقات العامة والدعاية، لا سيّما من جانب المليشيا الإرهابية ورعاتها.

وأعرب حسين عوض، عن تقدير السودان مشاركة الشقيقتين مصر والسعودية في الاجتماعات، وقال “نثق في حرص الدولتين الصادق على تحقيق السلام والاستقرار في بلادنا دون أي أجندة أخرى، ونقدر ان مشاركتهما في اجتماعات جنيف تعبر عن هذا الحرص”.

وأضاف أن رؤية السودان كانت وما تزال أن السلام لا يمكن أن يتحقق بتجاهل ما تم التوصل إليه من اتفاقات ملزمة والقفز عليها أو التظاهر بأن رعاة المليشيا الذين يمثل دعمهم المستمر لها السبب الرئيسي لاستمرار الحرب، يمكن أن يصبحوا صناع سلام قبل أن يصححوا موقفهم.