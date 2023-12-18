افتتاح مسلخ (تالا) لصادرات اللحوم

متابعات: السوداني

افتتح وكيل وزارة الثروة الحيوانية، د. حسن التوم عبد الله بولاية نهر النيل في محلية شندي اليوم مسلخ تالا للصادر.

وأكد حرص الوزارة على إنشاء ودعم المسالخ، بحسب الاشتراطات الصحية الدولية والعالمية لصادرات الثروة الحيوانيه، وقال إن المسلخ يعتبر إضافةً حقيقيةً لقطاع الثروة الحيوانية، مما يساهم في تنمية وتطوير القطاع بالولاية ويرفد خزينة الدولة بالعملات الصعبة، داعياً شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال للاستثمار في مجال المسالخ، متعهداً بتذليل كافة العقبات التي تواجه القطاع، واصفاً المسلخ بالمشروع الاستراتيجي الذي يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والولائي.

وأشارت وزيرة الثروة الحيوانية بالولاية د. نجدة الزبير إلى أنّ المسلخ يساهم في ترقية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية بالولاية، وأمّنت على إيجابية التوجه نحو الاستثمار في مجال صادر اللحوم.