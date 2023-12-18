بقيمة 156 مليار دولار.. طرح مبادرة لتغطية العجز الغذائي بالدول العربية

متابعات: السوداني

طرحت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، مبادرة لتغطية العجز في السلع الغذائية الأساسية بالدول العربية، وقدرت الاستثمارات المطلوبة لتحقيق المبادرة بنحو 156 مليار دولار أمريكي، وذلك استشعاراً من الهيئة للتحديات التي برزت في الساحة العالمية، وأثّرت على زيادة حجم العجز في السلع الغذائية.

واستندت المبادرة على رؤية استثمارية تجمع كل أصحاب المصلحة، من الأجهزة الرسمية والقطاع الخاص ومجموعات صغار المزارعين، ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.

وقال رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، محمد بن عبيد المزروعي، لدى مخاطبته حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين، إنّ قضية التنمية الزراعية المستدامة تظل مطلباً أساسياً لتحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي، لانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، داعياً لتعزيز جهود التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي العربي، وخلق مناخ محفز للاستثمار الزراعي، والتمكن من الاستحواذ على التكنولوجيا الزراعية والتحكُّم في العوامل المحددة للتبادل التجاري، لتنمية الصادرات الزراعية العربية، وأضاف: الهيئة انطلاقاً من رسالتها لتوفير الاحتياجات الغذائية للدول العربية، واستثمار وتنمية الموارد الزراعية، أسّست مجموعة من شركات الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي، بلغ عددها نحو 54 شركة تقدر أصولها بنحو 5 مليارات دولار، تسهم هذه الشركات في توفير كميات مقدرة من السلع الأساسية كالحبوب، السكر، الزيوت، اللحوم الحمراء والبيضاء، الألبان والأعلاف، كما توفر هذه الشركات أكثر من 127 ألف فرصة عمل، منوهاً إلى أنّ الهيئة استحدثت برنامجاً مميزاً لتمويل قطاع صغار المزارعين بالدول العربية، ساهم في نشر وتوطين التقانات الزراعية الحديثة، ومضاعفة إنتاجية صغار المزارعين بنسبة فاقت الــ150%.

واشار المزروعي إلى جهود واهتمام حكومة دولة الإمارات، ودعمهم للعمل العربي المشترك في كل القطاعات الاقتصادية، وكذلك منح الهيئة قطعة أرض لإنشاء مقرها الإقليمي، ثم جهود كافة الشركاء من المؤسسات الحكومية والخاصة والبعثات الدبلوماسية والمنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية، لدعمهم مسيرة الهيئة وتحقيق العديد من الإنجازات على صعيد التنمية الزراعية ومشاريع الأمن الغذائي.

وكرّمت الهيئة، شركاءها الاستراتيجيين الداعمين لمسيرتها، في حفل أُقيم مؤخراً بالمقر الإقليمي الجديد للهيئة بإمارة دبي، وجاء التكريم لمساهمة الشركاء في تحقيق الأمن الغذائي العربي ودعمهم المستمر للرؤية الطموحة، والخطط الاستراتيجية، التي تتطلع بها الهيئة في تعزيز الأمن الغذائي بالدول العربية ودفع عجلة التنمية الزراعية المستدامة.

ويُذكر أنّ التكريم شمل عدداً من الوزارات وسفارات الدول الأعضاء بالهيئة، وعدداً من المنظمات العربية والعالمية ورجال الأعمال، والقطاع الخاص ومؤسسات إعلامية.