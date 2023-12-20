الشرطة: ضبط خلية نائمة تتبع لمليشيا الدعم السريع في عطبرة تقوم بأنشطة تجسُّسيّة استعداداً لساعة الصفر

عطبرة: السوداني

أعلنت الشرطة، أنّ مباحث ولاية نهر النيل نجحت في ضبط خلية نائمة تتبع لمليشيا الدعم السريع المتمردة؛ تتألف من عشرات العناصر بعدة مواقع في مدينة عطبرة، لتنفيذ أنشطة تجسُّسيّة واستخباراتية مع الاستعداد لساعة الصفر.

وحضر د. محمد البدوي، والي ولاية نهر النيل بمباني إدارة مباحث الولاية، تنويراً عن تفاصيل العملية، قدّمه المقدم شرطة عبد الله أبو القاسم، مدير إدارة مباحث الولاية، ابتداءً بالتحريات الميدانية وجمع المعلومات وتتبعها، في إطار تشديد الرقابة الأمنية، إنفاذاً لقرارات لجنة أمن الولاية، حيث قادت هذه الجهود إلى الوصول للمتهم الرئيسي الذي أقرّ بالتحري معه بانتسابه للمليشيا وتكليفه من أحد قياداتها، بالوجود مع بقية العناصر داخل مدينة عطبرة وتنفيذ أنشطة تجسسية واستخباراتية مع الاستعداد لساعة الصفر.

من جانبه، حيّا والي الولاية ورئيس لجنة الأمن، مجهودات الأجهزة الأمنية، مُشدِّداً على ضرورة تكاتف الجهود من أجل حماية الولاية ومواطنيها، باعثاً برسالة طمأنة بأنّ نهر النيل ستظل صامدةً بتماسُك أهلها والتفافهم حول راية القوات المسلحة حتى تنجلي هذه المُؤامرة التي تستهدف الوطن وسيادته وكرامة شعبه.