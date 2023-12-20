مليشيا الدعم السريع تجتاح مدينة الحصاحيصا

متابعات: السوداني

اجتاحت اليوم مليشيا قوات الدعم السريع، مدينة الحصاحيصا واستولت على رئاسة شرطة المحلية، وقامت بنهب المنازل وبعض المحال التجارية وتضع المسروقات على مركبة الشرطة.

وقالت لجان مقاومة الحصاحيصا: “توجد القوة الآن داخل السوق وتنهب بعض الدكاكين وتضع المسروقات في دفار للشرطة، وتتواجد أيضاً داخل حي المايقوما ومحالج مشروع الجزيرة وبعض الأحياء الطرفية، علماً بأنه لا يوجد أي اشتباك لعدم وجود قوة من الجيش أو الشرطة داخل المدينة وأصوات الذخيرة التي تُسمع بين الحين والآخر هي للإرهاب داخل الأحياء والاحتفال”.

وأضافت: “توجد قوة من المليشيا مرتكزة على امتداد شارع الفريجاب شرق كوبري بخيت تقوم بنهب العربات من المواطنين وترويعهم.. على المواطنين في المناطق المحاوطة لشارع الفريجاب أخذ الحيطة والحذر. كما تم نهب طلمبة النيل وكسر عدد من المكاتب ونهبها، ويوجد الارتكاز بالقرب من بنك البركة. كما تم اقتحام بعض المنازل في المايقوما وسرقة الهواتف والأموال والسيارات تحت تهديد السلاح”.