مالك عقار: الحوار الشامل الذي لا يستثني أحداً هو المَخرج الوحيد الآمن من الأزمة السودانية

القاهرة: السوداني

جدّد نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، موقفه الثابت والداعم للحوار الشامل الذي لا يستثني أحداً، باعتباره المَخرج الوحيد الآمن من الأزمة السودانية.

وأشاد عقار بالجهود التي يبذلها سودانيون كثر من تيارات ومكونات مختلفة في إحياء وتنشيط الحوار السوداني – السوداني لحل الأزمة الراهنة، كما أبدى عقار ترحيباً حاراً بمبادرة المجلس المصري للشؤون الخارجية في رعاية حوار مدني مجتمعي شامل لا يستثني أحداً.

جاء ذلك لدى استقباله في بيت السفير السوداني بالقاهرة في طريق عودته من تركيا، الأستاذ جمال عنقرة، أحد مبتدري مشروع الحوار السوداني – السوداني، وحديثه مع السفير صلاح حليمة ممثل المجلس المصري للشؤون الخارجية، والساعي بقوة لإنجاح الحوار السوداني.

وأوضح عقار أن موقفه الثابت هو دعم للحوار الشامل الذي لا يستثني أحداً، باعتباره المخرج الوحيد الآمن من هذه الأزمة، وأضاف نائب رئيس مجلس السيادة، أنّ رعاية جهة مصرية خبيرة لهذا الحوار مبعث طمأنينة للسودانيين جميعاً، ذلك أن مصر محل ثقة كل أهل السودان، ومواقفها ثابتة في الحفاظ على وحدة السودان، وسيادته على أرضه، واستقلال قراره، ووحدة وقوة وتماسك المؤسسة العسكرية الرسمية، كما أكد دعم الحكومة لهذا الحوار، وتمهيد الطريق له لتحقيق غاياته المنشودة.