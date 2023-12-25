الشمالية: أمر طوارئ بحظر النشر بوسائل التواصل المختلفة بما يضر أو يُهدِّد الأمن العام

دنقلا: السوداني

أصدر والي الولاية الشمالية، عابدين عوض الله، أمر طوارئ بمنع وحظر أي نشر بأيٍّ من الوسائط أو وسائل الاتصال المختلفة بما يضر أو يُهدِّد الأمن العام والسلامة والطمأنينة بالولاية الشمالية.

كما يحظر على أيِّ شخص أو جهة نشر أو نقل أو نسخ أو إرسال عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال أو الوسائط المختلفة أو أي معلومات أو أخبار تتعلّق بالقوات النظامية أو تحركاتها أو حكومة الولاية أو أي من أجهزتها أو وحداتها المختلفة دون الرجوع للجهات المختصة بأمانة الحكومة أو الأجهزة النظامية.

ويسري هذا الأمر داخل الحدود الجغرافية للولاية الشمالية، بالإضافة لأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر كل من يخالف أحكام هذا الأمر عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض أو المعاونة أو التداول أو النشر، يُعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات والغرامة التي لا تتجاوز (2،000،000 جنيه)، وفي حالة تكرار المخالفة تُضاعف العقوبة.

وفي حالة ثبوت استخدام أي وسيلة من وسائل النقل أو غيرها في ارتكاب أي من الأفعال المحظورة الواردة في هذا الأمر، تتم مصادرة الوسيلة أو غيرها لصالح وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية الشمالية.