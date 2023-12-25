لجان المقاومة: قوة من الدعم السريع تجتاح أربجي وتشن حملة انتقامية واسعة

الخرطوم: السوداني

قالت لجان مقاومة أربجي، إن قوة متفلتة من الدعم السريع اجتاحت المنطقة صباح اليوم بعد ساعات قليلة من الهدوء الحذر الذي أعقب زيارة قيادة الدعم السريع للمنطقة وتعهدها باسترداد المسروقات. وأشارت في بيان الاثنين إلى أن الأحداث تطورت سلبياً صباح اليوم بعد اجتياح قوة متفلتة من الدعم السريع منطقة أربجي واعتدائها بالضرب على المواطنين في حملة انتقامية واسعة تشمل الاعتقال والتعذيب والتحقيق مع المواطنين لمعرفة الجهة التي تواصلت مع أبو عاقلة كيكل ولجنة الطوارئ لحسم التفلتات.

وأكد البيان، استمرار عمليات النهب الواسعة التي تقوم بها هذه القوات ضد ممتلكات المواطنين، مع استمرار توقف الخدمات الحيوية والمراكز الصحية والتجارية وشبح الجوع يتهدّد الكثيرين.