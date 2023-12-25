السفارة السودانية بالقاهرة تشترط لإتمام إجراءات الزواج قـَصْر عدد الحضور في إجراءات عقد القران على (6) أشخاص فقط وعدم إطلاق “الزغاريد”

القاهرة: السوداني

اشترطت السفارة السودانية بالقاهرة على المواطنين الذين يرغبون في إكمال إجراءات الزواج، قـَصْر عدد الحضور والمشاركين في إجراءات العقد على (6) أشخاص فقط، وعدم إطلاق “الزغاريد” بتاتاً في موقع المدرسة السودانية التي خُصِّصت لإجراءات مراسم الزواج أو في الشوارع المحيطة بها، فضلاً عن الالتزام بعدم رمي الأوراق أو الأوساخ خارج السلال المُخصّصة لذلك.

وبرّرت السفارة في تنويه للجالية السودانية بمصر، عن تلقيها شكاوى عديدة من المواطنين المصريين الذين يسكنون حول مقر مدرسة الصداقة السودانية بشأن المظهر العام المصاحب لإجراءات الزواج بعد أن انتقلت هذه الإجراءات مؤخراً إلى مقر المدرسة.

وأشارت السفارة إلى أن هذه الشكاوى تتركز حول كثرة أعداد السودانيين الذي يحضرون للمشاركة في هذه المناسبات وما يسببه ذلك من ازدحام كبير في الشوارع المحيطة بالمدرسة، فضلاً عن زغاريد النساء التي تسبب إزعاجاً كبيراً للسكان في أوقات هي بمثابة أوقات راحة وسُكون في المنازل.

وألزمت السفارة بكتابة إقرار وتعهُّد بواسطة المتقدمين، يتعهّدون فيه بالالتزام بالشروط، وذلك قبل البدء في الإجراءات، وللسفارة الحق في رفض إكمال الإجراءات في حال عدم توقيع الإقرار أو الالتزام بما جاء فيه.